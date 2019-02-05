СК прекратил уголовное дело феминистки из Омска. Ее обвиняли в разжигании ненависти к мужчинам

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении феминистки Любови Калугиной, которую обвиняли в возбуждении ненависти или вражды из-за постов в ВК. Об этом она сама рассказала изданию «Медиазона».

Как говорится в постановлении СК, дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления в действиях Калугиной.

Гражданка Казахстана Любовь Калугина, проживающая в Омске, ведет два сообщества во «ВКонтакте», которые позиционируются как «радикально-феминистские группы для критики, дискуссий и обличения».

Уголовное дело в отношении Калугиной было возбуждено в сентябре 2018 года после жалоб в правоохранительные органы. Своей вины Калугина не признавала.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ, по которой расследовалось дело Любови Калугиной.