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Как в России перестали возбуждать дела по статье 282 УК. График
Meduza
14:30, 31 января 2019
В декабре 2018 года количество дел по статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК) впервые перестало расти. Об этом свидетельствует опубликованная
статистика
Генпрокуратуры. За весь 2018 год было зарегистрировано 780 преступлений по статье 282, это на одно преступление меньше, чем в ноябрьской статистике (количество зарегистрированных преступлений может снижаться, если дела закрывают). В декабре президент Владимир Путин подписал
закон
о декриминализации части 1 статьи 282 УК, он вступил в силу 7 января. Вот как теперь
работает
эта статья.
Фото в анонсе: Дмитрий Феоктистов / PhotoXPress
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