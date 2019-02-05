Мария Степанова получила премию «НОС» за роман «Памяти памяти»

Поэт Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС» за роман «Памяти памяти», сообщает ТАСС.

Ранее в декабре этот роман был также удостоен национальной литературной премии «Большая книга».

Приз зрительских симпатий достался роману Виктора Пелевина «iPhuck 10», а награду критиков «НОСа» вручили Людмиле Петрушевской.

Литературная премия «Новая словесность» («НОС») вручается с 2009 года. Ее учредителем является фонд Михаила Прохорова. Победитель премии получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей.