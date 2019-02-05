Бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, который с лета находится под арестом, предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщила его жена Юлия Шестун.

По мнению следствия, взятки Шестуну с 2012 по 2018 год платила директор одного из департаментов Серпуховского района Татьяна Гришина.

По мнению Шестуна, Гришина, которую привлекли к уголовной ответственности по статье о мошенничестве, «испугалась и пошла на оговор», передает РБК. Бывший чиновник отметил, что с 2013 года Гришина подчинялась не ему, а руководителю администрации района.

В середине января Генпрокуратура сообщила о планах изъять у Шестуна имущества на общую сумму около 10 миллиардов рублей.

Александра Шестуна арестовали в летом 2018 года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества и незаконном предпринимательстве. Виновным он себя не признает. До ареста он заявлял об угрозах в свой адрес со стороны ФСБ и других органов власти, и публиковал аудиозаписи в качестве доказательств.