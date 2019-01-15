Прокуратура нашла у арестованного главы Серпуховского района имущества на 10 миллиардов рублей. Его изымут в доход государства

Арестованный бывший глава Серпуховского района Александр Шестун владеет имуществом на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Об этом ведомственному каналу «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной отметил, что прокуроры готовят документы в суд для изъятия этого имущества в доход государства — так как оно «никоим образом не соответствует его [Шестуна] официальным доходам».

Александра Шестуна арестовали в середине июня 2018 года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества и незаконном предпринимательстве.

Сам Шестун виновным себя не признает. До ареста он заявлял об угрозах в свой адрес со стороны ФСБ и администрации Московской области, которые якобы требовали от него уйти в отставку.