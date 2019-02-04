Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск. Его подозревают в растрате 34 миллиардов рублей

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении бывшего главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов.

По данным СК, Данкевич летом 2017 года путем спекуляций с облигациями совершил растрату на сумму 34 миллиарда рублей. Бывший менеджер объявлен в розыск.

Данкевич занимал должность председателя правления банка до сентября 2017 года, когда Центробанк начал санацию «Открытия».

Об уголовном деле в отношении «неустановленных лиц» из числа бывших руководителей банка впервые стало известно в декабре 2018 года.