Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко отпустят из-под домашнего ареста на похороны дочери

Активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, которая проходит по делу о работе «нежелательной организации», отпустят из-под домашнего ареста на похороны дочери.

«Здесь следствие действует по-человечески и входит в положение. Поэтому, как и в случае с больницей, Анастасию отпустят на похороны», — заявил «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Ковалевич.

17-летняя дочь Анастасии Шевченко Алина, у которой была первая группа инвалидности, попала в реанимацию 30 января с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Следователи отпустили Шевченко в больницу к дочери лишь вечером; утром 31 января Алина умерла.

О деле против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Это первое в России уголовное дело по статье о работе «нежелательной» организации. При этом «нежелательными» в РФ признаны британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским, а не российская «Открытая Россия».