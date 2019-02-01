Пресс-служба судов Петербурга сообщила о просьбе Навального признать его соответчиком по иску об ущербе от митинга. В ФБК заявили о фальсификации

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что политик Алексей Навальный хочет стать соответчиком по к организаторам митинга «Он нам не царь», прошедшего 5 мая 2018 года.

В ходатайстве, согласно заявлению пресс-службы, Навальный якобы указал, что лично был инициатором проведения общероссийской акции, а ответчик, координатор местного штаба оппозиционера Денис Михайлов фактически выполнял его указания.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила «Медузе», что Навальный не обращался в суд. «Ходатайство очевидно сфальсифицировано», — сказала Ярмыш. За «фейковыми новостями», по ее мнению, могут стоять люди, связанные с и. о. губернатора Петербурга Александром Бегловым, которые пытаются таким образом отвлечь внимание от запланированной встречи Навального с жителями города.

После этого пресс-служба петербургских судов заявила, что «руководствуется в своей работе только имеющимися в распоряжении судов документами», и опубликовала копию ходатайства. Документ с «живой подписью» в суд прислали по почте, после чего он был зарегистрировано.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Общероссийская акция «Он нам не царь», проведенная сторонниками Навального в мае 2018 года, была приурочена к началу очередного президентского срока Владимира Путина. В ходе протестных митингов 5 мая по всей России были задержаны 1600 человек, в том числе 700 в Санкт-Петербурге, где шествие по Невскому проспекту не было санкционировано властями.