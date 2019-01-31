В Дагестане прошли обыски на 960 предприятиях газовой сферы

Прокуратура Дагестана провела обыски на 960 предприятиях газовой сферы после того, как обнаружила, что жителям региона необоснованно начисляют долги за газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора республики Дениса Попова.

Сотрудники прокуратуры выявили преступные схемы массовых хищений газа и денег, оплаченных потребителями за газ, сообщил прокурор на коллегии по итогам работы за 2018 год. По словам Попова, возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации.

В 2018 году в органах власти Дагестана прошли масштабные чистки, в рамках которых были задержаны, в частности, руководители правительства. Проверки начались после назначения главой региона Владимира Васильева.