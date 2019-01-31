Россиянам стали присваивать персональные кредитные рейтинги

Гражданам России с 31 января 2019 года стали присваивать персональный кредитный рейтинг, на основе которого банки принимают решения о кредитах. В силу вступили соответствующие поправки в закон «О кредитных историях».

Как сообщает РИА Новости, кредитный рейтинг зависит от уровня долговой нагрузки, наличия просроченных платежей, продолжительности кредитной истории. Рейтинг формируется в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека. Россияне смогут узнать свой рейтинг вместе с кредитным отчетом из бюро кредитных историй.

Узнать свою кредитную историю и данные о рейтинге можно будет через портал госуслуг. Россияне могут бесплатно заказать два отчета в год.

Высокий кредитный рейтинг имеют 78% российских заемщиков или 60,6 миллиона человек, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Средний рейтинг у 9% (7,4 миллиона человек), а низкий у 13% (9,8 миллиона человек).