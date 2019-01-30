Верховный суд Венесуэлы запретил самопровозглашенному президенту покидать страну
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Верховный суд Венесуэлы объявил о запрете на выезд из страны лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо, сообщает BBC News.
Также судьи постановили заблокировать банковские счета политика.
23 января Хуан Гуайдо объявил действующего главу Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором власти и назвал себя исполняющим обязанности президента страны.
США и ряд латиноамериканских государств признали Гуайдо легитимным главой государства. Соединенные Штаты также позволили ему контролировать средства на счетах Венесуэлы в американских банках.