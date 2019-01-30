Следственный комитет России планирует задержать четырех руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу о хищении газа у «Газпрома», по которому был задержан отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль Арашуков.

Один из подозреваемых — Руслан Арашуков. Его называют племянником Рауля Арашукова, который, как пишет СК, «способствовал назначению родственников и знакомых» на должности в топливной отрасли. Сейчас он — директор «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Других подозреваемых зовут Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Всем четверым вменяется, «в зависимости от роли каждого», мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нем. По версии следствия, они обеспечивали поставку на предприятия Северного Кавказа большего количества газа, чем требовалось, а затем похищали и продавали топливо.

30 января сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации по делам об убийствах и других преступлениях. Его отец, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков был задержан в Санкт-Петербурге по делу о хищении газа.