Рэпер Хаски хотел купить матрасы и подушки для спецприемника, где отбывал арест. Полиция отказалась принять подарок

Управление МВД по Краснодарскому краю отказалось принять от рэпера Хаски деньги на покупку матрасов и подушек в усть-лабинский спецприемник, где исполнитель отбывал административный арест. Об этом сообщил адвокат Хаски Алексей Аванесян.

Аванесян опубликовал в фейсбуке ответ краснодарского управления МВД. В нем говорится, что ведомство не может принять пожертвование от частного лица, так как по законодательству места отбывания административного ареста финансируются из бюджета.

Адвокат заявил «МБХ Медиа», что Хаски хотел сделать подарок спецприемнику, потому что размеры матрасов там не соответствуют размерам кроватей, из-за чего во время ареста рэпер не мог заснуть. Аванесян заявил о намерении обжаловать отказ полиции, чтобы «люди не испытывали мучений, трудностей».

Хаски получил 12 суток административного ареста в ноябре 2018 года в Краснодаре. Он был задержан, когда пел на крыше автомобиля после срыва концерта.

Хаски отбывал наказание в спецприемнике в городе Усть-Лабинск. 26 ноября суд отменил его административный арест.