Свидетель обвинения сказала в суде, что Серебренников сам распорядился уничтожить документы «Седьмой студии»

Бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина на суде по сказала, что решение об уничтожении бухгалтерской отчетности принял художественный руководитель проекта Кирилл Серебренников. По словам Войкиной, это произошло в конце 2014 года после проведения аудита и обнаружения недостачи пяти миллионов рублей.

«[Генеральный продюсер Екатерина] Воронова позвонила и сказала, что нужно уничтожить документы, приходите на работу. Серебренников дал распоряжение уничтожить», — приводит слова Войкиной «Коммерсант». Свидетель добавила, что была против уничтожения документов, но затем выполнила указание Вороновой: пропустила бумаги через шредер, вывезла на дачу и сожгла.

Войкину в суде допрашивали только прокурор и судья, сторона защиты и подсудимые не задали ей никаких вопросов.

Слова Войкиной расходятся с заявлениями самой Вороновой. Та написала открытое письмо, где сказала, что после аудита лично приняла решение об уничтожении бумаг. Позицию Вороновой подтвердила ее адвокат Александра Пирогова. Воронова еще до возбуждения уголовного дела уехала из России, ее объявили в международный розыск.