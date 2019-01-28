ВЦИОМ: 77% россиян выступили против передачи Курильских островов Японии

Три четверти россиян (77%) выступили против того, чтобы Россия передавала Японии южные острова Курильской гряды, следует из опроса .

29% опрошенных заявили, что выступают против передачи островов, поскольку считают этот вопрос решенным — они принадлежат России. 10% считают, что Россия отвоевала эти острова. За передачу островов Японии высказались 14% респондентов.

Половина опрошенных (51%) считает, что Россия и Япония должны продолжать переговоры по островам столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению. Еще 13% сообщили, что выступают за быстрое подписание мирного договора, даже если это может навредить интересам России.

В ноябре 2018 года Россия и Япония заявили о намерении ускорить заключение мирного договора на основе советско-японской .