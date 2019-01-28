Российские оппозиционеры выиграли в международных инстанциях более одного миллиона евро из-за «нарушений, которые носили в основном формальный характер», сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Россия занимает одно из первых мест по числу проигранных дел, заявил Зубов на коллегии МВД Татарстана. По его словам, суды «хватаются за малейшее отступление» в документах, оформленных при задержании оппозиционеров.

Зубов утверждает, что Россия выигрывает в судах, когда документы правильно оформлены. «Ну, оторвали кому-то погон, ну, сфотографируйте, положите, глаз подбили — тут же покажите <…> Элементарно на уровне первичного оформления этих задержаний — ни в какие ворота не лезет, эти типовые схемы, которые, видно, под копирку написаны, не задокументированы», — сказал Зубов.

В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес 238 решений против России, то есть почти в каждом четвертом деле, рассмотренном за год. В частности, дела в ЕСПЧ выиграли оппозиционер Алексей Навальный, участницы панк-группы Pussy Riot, блогер из Сыктывкара Савва Терентьев, осужденный за комментарии в сети.

Всего за период с 1998 по 2018 год ЕСПЧ вынес более 2300 решений в отношении России.