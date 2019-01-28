Правительство выделит 1,6 миллиарда рублей на производство самолета МС-21. В проект уже вложили 158 миллиардов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении в 2019 году 1,6 миллиарда рублей субсидий на проект самолета МС-21.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, завершение сертификационных испытаний МС-21 запланировано на вторую половину 2020 года.

Самолет МС-21 (Магистральный самолет 21-го века) - российский лайнер, который создается на замену ближне- и среднемагистральным Ту-154 и Ту-134. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Этот лайнер — второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в новейшей истории России.

По данным Счетной палаты, на 1 ноября 2018 года в проект МС-21 было вложено более 158 миллиардов рублей. Его общая сумма до 2025 года оценивается в 437,4 миллиарда рублей.

В январе стало известно, что сроки производства МС-21 оказались под угрозой срыва из-за прекращения поставок материалов вследствие американских санкций. По утверждению Юрия Борисова, к 2022 году уровень локализации комплектующих для МС-21 в России составит 97%.