Производство нового российского самолета МС-21 оказалось под угрозой срыва из-за санкций

Поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла нового российского самолета МС-21 прекратились из-за американских санкций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли и аппарате правительства.

Ранее поставленных в Россию композитных материалов, по словам одного из собеседников издания, хватит на шесть самолетов.

О возобновлении поставок в ближайшее время речь не идет, и авиапроизводители ищут выход из сложившейся ситуации, пишет «Коммерсант». Рассматриваются несколько вариантов — от выпуска аналогов на российских предприятиях до отказа от композитов, использование которых было заявлено как основное преимущество МС-21.

Самолет МС-21 (Магистральный самолет 21-го века) - российский лайнер, который создается на замену ближне и среднемагистральным Ту-154 и Ту-134. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Лайнер — второй после SSJ-100 гражданский самолет, созданный в новейшей истории России.