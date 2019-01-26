«Война Анны» получила «Золотой орел» за лучший фильм

Кинопремию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм» получила картина Алексея Федорченко . Церемония прошла в Москве вечером 25 января.

Федорченко получил приз за лучшую режиссуру.

Лучшим актером признан Владимир Машков за роль в «Движении вверх», лучшей актрисой — Аглая Тарасова, сыгравшая в фильме «Лед».

Оператор Игорь Гринякин получил награду за работу в фильме «Движение вверх». Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский получили приз за лучший сценарий («История одного назначения»).

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук и вручается с 2003 года.