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«Война Анны» получила «Золотой орел» за лучший фильм

ТАСС
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Кинопремию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм» получила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Церемония прошла в Москве вечером 25 января.

Федорченко получил приз за лучшую режиссуру. 

Лучшим актером признан Владимир Машков за роль в «Движении вверх», лучшей актрисой — Аглая Тарасова, сыгравшая в фильме «Лед». 

Оператор Игорь Гринякин получил награду за работу в фильме «Движение вверх». Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский получили приз за лучший сценарий («История одного назначения»). 

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук и вручается с 2003 года.

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