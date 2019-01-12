Гильдия киноведов и кинокритиков назвала лучшим фильмом 2018 года «Войну Анны». Кирилл Серебренников признан лучшим режиссером за «Лето»
Российская гильдия киноведов и кинокритиков назвала лучшим фильмом 2018 года «Войну Анны» Алексея Федорченко. Церемония вручения премии «Белый слон» прошла 11 января в Доме кино в Москве.
Актриса Марта Козлова, которой на момент съемок в «Войне Анны» было шесть лет, была признана исполнительницей лучшей главной женской роли. Оператор фильма Алишер Хамидходжаев получил приз за лучшую операторскую работу.
Лучшим режиссером гильдия признала Кирилла Серебренникова, снявшего фильм «Лето». Серебренников также получил премию Мирона Черненко за «впечатляющий симбиоз в театре и кино».
«Лето» выиграло еще в двух номинациях — за лучшую работу художника (Андрей Понкратов) и лучшую музыку к фильму (музыканты группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов). В последней номинации победителями также стали Леонид Десятников и Алексей Сергунин, написавшую музыку к картине «Ван Гоги».
«Белый слон» — национальная премия кинокритики и кинопрессы. Победителей выбирает гильдия киноведов и кинокритиков.