Гильдия киноведов и кинокритиков назвала лучшим фильмом 2018 года «Войну Анны». Кирилл Серебренников признан лучшим режиссером за «Лето»

Российская гильдия киноведов и кинокритиков назвала лучшим фильмом 2018 года Алексея Федорченко. Церемония вручения премии «Белый слон» прошла 11 января в Доме кино в Москве.

Актриса Марта Козлова, которой на момент съемок в «Войне Анны» было шесть лет, была признана исполнительницей лучшей главной женской роли. Оператор фильма Алишер Хамидходжаев получил приз за лучшую операторскую работу.

Лучшим режиссером гильдия признала Кирилла Серебренникова, снявшего фильм . Серебренников также получил премию Мирона Черненко за «впечатляющий симбиоз в театре и кино».

«Лето» выиграло еще в двух номинациях — за лучшую работу художника (Андрей Понкратов) и лучшую музыку к фильму (музыканты группы «Звери» Роман Билык и Герман Осипов). В последней номинации победителями также стали Леонид Десятников и Алексей Сергунин, написавшую музыку к картине «Ван Гоги».

«Белый слон» — национальная премия кинокритики и кинопрессы. Победителей выбирает гильдия киноведов и кинокритиков.