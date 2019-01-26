Россиянка Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Алина Загитова — вторая
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16-летняя россиянка Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании. По итогам короткой и произвольной программы она набрала 213,84 балла.
Второе место заняла ее ровесница, победительница прошлого чемпионата и олимпийская чемпионка Алина Загитова, набравшая 198,34 балла. Третьей стала Вивека Линдфорс из Финляндии (194,40 балла), четвертой — россиянка Станислава Константинова (189,72).
Ранее российские фигуристы завоевали две медали чемпионата Европы в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.