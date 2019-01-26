Россияне завоевали еще две серебряные медали на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин 26 января заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске, уступив французской паре Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Также в субботу серебряную медаль в мужском одиночном катании завоевал 20-летний российский фигурист Александр Самарин. Чемпионом среди мужчин стал испанец Хавьер Фернандес. Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, в итоге занял пятое место.

Ранее в женском одиночном катании первые два места заняли 16-летние россиянки Софья Самодурова и Алина Загитова. В парном катании российские пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — заняли второе и третье места.