Парламент Греции ратифицировал соглашение о переименовании Македонии

Парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией, согласно которому эта страна будет называться Северная Македония. В поддержку соглашения проголосовали 153 депутата, против — 146.

Обсуждение сделки продолжалось 36 часов. Во время голосования депутаты от крайне правой партии «Золотая заря» кричали другим парламентариям, что они предатели.

Греция много лет препятствовала вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО, настаивая, что слово «Македония» означает историческую греческую область и современные регионы на севере Греции. В 2018 году правительства двух стран договорились урегулировать этот спор. В обеих странах заключенное соглашение вызвало неприятие со стороны оппозиции, прежде всего националистической.

В январе парламент Македонии одобрил внесение в конституцию поправок о переименовании страны в Северную Македонию.