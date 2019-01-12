Парламент Македонии проголосовал за переименование страны

Парламент Македонии 11 января проголосовал за переименование страны в Северную Македонию.

Внесение соответствующих поправок в конституцию поддержал 81 из 120 депутатов. Оппозиция, выступающая против переименования, бойкотировала голосование.

Власти Македонии пошли на переименование страны ради урегулирования многолетнего с Грецией, который препятствовал вступлению страны в Евросоюз и НАТО. В 2018 году страны заключили соглашение об урегулировании спора. Парламент Греции его пока не ратифицировал.

Против переименования Македонии выступали местные националисты. Осенью в стране прошел консультационный референдум, который не был признан состоявшимся из-за низкой явки (при этом участники голосования поддержали перемены).