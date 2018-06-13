Есть такая страна или уже нет? Тест «Медузы», посвященный переименованию Македонии

Республика Македония, небольшое балканское государство, получившее независимость в 1991 году, меняет имя. Из-за спора с Грецией, где есть провинция с таким же названием, Македонию не пускали в НАТО и ЕС. Теперь — если, конечно, жители республики проголосуют за это на референдуме, — страна будет называться Северная Македония. Хорошо ли вы знаете современную политическую карту мира? Или есть страны, которые прекратили свое существование, но вы все еще полагаете, что они есть? У вас есть 40 секунд, чтобы это доказать.