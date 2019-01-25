Кремль одобрил общественный контроль за исполнением «майских указов». Таким контролем занялся Навальный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал востребованным любой контроль за исполнением Владимира Путина. Таким образом он ответил на вопрос журналистов об инициативе оппозиционера Алексея Навального о создании профсоюза, который будет отслеживать соблюдение поручений Путина в части повышения зарплат бюджетников.

«Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за ходом реализации задач, которые поставлены в „майских указах“, поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением „майских указов“ востребовано», — сказал Песков.

При этом он заметил, что не обладает конкретной информацией о самом проекте Навального.

24 января Фонд борьбы с коррупцией объявил о запуске проекта «Профсоюз Навального», который ставит своей задачей исполнение «майских указов» в части повышения зарплат бюджетников.