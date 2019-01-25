CNN: Белый дом планирует ввести режим ЧП, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Белый дом начал готовить проект заявления президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы страны, сообщает CNN.

Это позволит получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе без одобрения Конгресса.

Администрация Трампа планирует взять более семи миллиардов долларов из средств министерств финансов, обороны и внутренней безопасности.

Если чрезвычайное положение будет объявлено, демократы из Конгресса, вероятно, оспорят его в суде, отмечает CNN.

С 22 декабря работа правительства США частично заблокирована из-за отсутствия бюджета. Демократы в Конгрессе отказываются выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Трамп.

24 января Сенат — верхняя палата Конгресса — отклонил два законопроекта о прекращении блокировки работы правительства. Один из них предложили республиканцы, второй — демократы. Оба не набрали необходимого количества голосов.