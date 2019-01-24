Самолет с футболистом «Кардиффа», пропавший в небе над Ла-Маншем, перестали искать

В Великобритании прекратили поиски пропавшего в небе над Ла-Маншем легкомоторного самолета, в котором находился футболист «Кардиффа», аргентинец Эмилиано Сала.

По мнению властей, шансов найти живыми Салу и пилота Дэйва Ибботсона почти нет.

После объявления сестра пропавшего футболиста на пресс-конференции в Кардиффе, плача, попросила не прекращать поиски.

Самолет пропал с радаров в ночь на 22 января — два дня спустя после того, как Эмилиано Сала заключил контракт с «Кардиффом» (сумма трансфера составила рекордные для клуба 15 миллионов фунтов). В ходе поисковой операции никаких следов самолета найти не удалось.