«Победа» подала в суд на ФСБ из-за задержки рейсов во Внуково

Лоукостер «Победа» подал в Арбитражный суд Москвы иск к Минфину России и ФСБ, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Исковое заявление «Победы» пока не опубликовано, при этом известна сумма иска — 10 740 рублей и 36 копеек.

В авиакомпании «Победа» заявили ТАСС, что иск подан к отряду пограничного контроля в московском аэропорту Внуково.

29 декабря 2018 года «Победа» сообщила, что во Внуково были задержаны все международные рейсы из-за действий пограничников. Погранслужба задерживала посадку из-за того, что пассажиров выпускали из терминала аэропорта в автобусы раньше, чем экипаж самолета попадал на борт.

В январе «Победа» объявила о прекращении полетов за рубеж из петербургского аэропорта Пулково, начиная с 31 марта. В компании объяснили это «систематическими задержками рейсов службами аэропорта».