Пермский чиновник, заподозренный в незаконной охоте, подал в отставку

Глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин, подозреваемый в охоте на медведя и рысей без лицензии, подал в отставку. Об этом РИА Новости сообщила его заместитель Алевтина Минина.

Вопрос об отставке пока не рассмотрен, поскольку Утробин находится на больничном в Перми, добавила она.

19 января Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки незаконной охоты пермских чиновников, в которой участвовал глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин.

По данным местных СМИ, чиновник и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин убили на охоте спящего бурого медведя и четырех рысей, несмотря на отсутствие лицензии на их добычу.

Статья 258 УК РФ о незаконной охоте предполагает лишение свободы на срок до двух лет, а в случае использования служебного положения или группой лиц — до пяти лет.