СК начал проверку из-за сообщений о незаконной охоте чиновников в Пермском крае

В Пермском крае Следственный комитет начал доследственную проверку сообщений о том, что местные чиновники участвовали в . Об этом «Интерфаксу» сообщили в местном управлении СК.

О якобы незаконной охоте с участием главы Юксеевского сельского поселения Василия Утробина 18 января сообщило издание «Местное время». Журналисты утверждают, что в начале и в конце 2018 года он вместе с «бывшим топ-менеджером крупной энергетической компании» Николаем Илюшиным застрелил медведя у берлоги, а также убили четырех рысей.

В конце 2018 года в Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте на медведя, в которой участвовал губернатор Сергей Левченко.

В России охота на бурого медведя разрешена с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 30 ноября.