Иркутского губернатора обвинили в убийстве спящего медведя в берлоге. Администрация утверждает, что все было законно

3 сентября в ютьюбе опубликовали видеозапись убийства медведя губернатором Иркутской области . Ее разместил пользователь . Действие в трехминутном ролике происходит в заснеженном лесу. Губернатору заряжают ружье, затем он в окружении нескольких человек подходит к берлоге и делает несколько выстрелов. Левченко начинают поздравлять «с почином» и обещают сделать «такие фотографии». Затем убитого медведя с помощью веревки вытаскивают из берлоги.

Видеоряд сопровождает текст, выделенный красным: «Спящего медведя расстреливают в упор», «Любой охотник, да и просто нормальный человек, сам должен сделать оценку происходящего». Кто такой Дмитрий Ларин, опубликовавший запись, не ясно — до этого он не размещал ничего в ютьюбе от своего имени. К середине дня вторника, 4 сентября, видео посмотрели около четырех тысяч человек. Пользователи в комментариях называют губернатора «живодером», «животным» и «мерзким убийцей».

Как губернатор Левченко медведя убивал Дмитрий Ларин

Возмущенный видеозаписью депутат Госдумы, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему. Парламентарий назвал поступок Левченко «недостойным ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

Охота в России считается незаконной, если она осуществляется вопреки специальному запрету, следует из 258 статьи УК РФ. В приказе Минприроды говорится, что на бурого медведя запрещено охотиться зимой — разрешение действует в период 21 марта по 10 июня, а также с 1 августа по 30 ноября. Максимальное наказание за незаконную охоту (если она совершена группой лиц) — пять лет лишения свободы.

Глава пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич заявила агентству ТАСС, что запись была сделана в ноябре 2016 года в охотничьих угодьях Иркутской области. По ее словам, это был разрешенный для охоты период, и лицензия на отстрел животного имелась. Алашкевич связывает публикацию видео с выборами в региональное законодательное собрание, которые пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко, который присутствовал на добыче животного, заявил агентству IrkutskMedia, что охота была законной. Он утверждает, что убитый медведь был шатуном и представлял угрозу для людей. «Чтобы предотвратить несчастные случаи — убийство охотников, мы это сделали. Собаки взяли его след и загнали животное в берлогу», — сказал Терещенко.