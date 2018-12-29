В Иркутской области возбудили дело об охоте губернатора на медведя

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о на медведя, в которой участвовал губернатор Сергей Левченко.

В сообщении Генпрокуратуры РФ говорится, что инцидент произошел 5 января 2017 года. По сведениям ведомства, «неустановленные злоумышленники» застрелили медведя, не имея разрешительных документов, а также в нарушение сроков проведения охоты.

Ущерб от их действий оценивается на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Ранее в эфире «России 24» показали сюжет о том, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время охоты убил спящего в берлоге медведя. После этого следователи начали проверку инцидента.