После сюжета на федеральном канале следователи решили снова проверить охоту, на которой иркутский губернатор убил спящего медведя

Следователи начали проверку охоты с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко после сюжета в эфире «России 24» о том, что чиновник убил спящего в берлоге медведя. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки следователи планируют также выяснить, почему после сентябрьской проверки СК не было возбуждено уголовное дело. Тогда видео с охоты впервые было опубликовано в интернете.

Сама охота состоялась в ноябре 2016 года. Когда 26 декабря (накануне сюжета «России 24») Левченко спросили по поводу охоты, он ответил: «Следственным комитетом, было признано, что все законно. Остальное это уже те домыслы, которые я комментировать не буду».

VIP-охота губернатора: преступление и наказание — Россия 24 Россия 24