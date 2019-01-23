Роскомнадзор разблокировал 130 тысяч адресов Microsoft

Роскомнадзор снял ограничение с более 130 тысяч сетевых адресов компании Microsoft, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

IP-адреса попали в реестр запрещенных сайтов из-за . Теперь в Роскомнадзоре убедились, что данная подсеть уже долгое время не используется для поддержания функционирования мессенджера.

Накануне Роскомнадзор отчитался об окончании блокировки 2,7 миллиона IP-адресов облачных сервисов Amazon.

На данный момент, по статистике телеграм-канала RKNSHOWTIME, заблокированными остаются еще более 800 тысяч сетевых адресов, которые может использовать Telegram.