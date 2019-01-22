Роскомнадзор разблокировал почти три миллиона адресов Amazon. В том числе сервис управления водонагревателями

Роскомнадзор отчитался об окончании блокировки 2,7 миллиона IP-адресов облачных сервисов Amazon, которые были в реестре запрещенных сайтов.

Как пишет IT-специалист Филипп Кулин, который занимается мониторингом блокировок, был открыт доступ к подсетям, которые использовали мессенджер Slack, система дистанционного управления водонагревателями и другие сервисы.

Последняя крупнейшая разблокировка произошла в июне 2018 года, когда ограничения сняли с семи миллионов адресов. Сейчас заблокированными остаются почти миллион адресов, более половины из которых относятся к хостингу DigitalOcean.