Импортеры алкоголя подняли цены из-за НДС и падения курса рубля

Крупнейшие импортеры алкоголя с начала года подняли цены на продукцию, пишет «Коммерсант». В среднем цены увеличились на 5-8%, но в отдельных категориях рост достигает 20%.

Причиной повышения цен импортеры назвали рост НДС, падение курса рубля и рост закупочных цен у производителей, обусловленный давлением мирового спроса.

По данным «Росстата» за первые недели января общий рост цен составил 0,7% — это максимальное значение со времени кризиса 2014-2015 годов, когда годовая инфляция была двузначной. В ведомстве напрямую связывают это с повышением НДС.