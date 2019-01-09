В России из-за повышения НДС выросли цены на смартфоны

В России из-за с начала 2019 года подорожали некоторые модели смартфонов, пишет «Коммерсант».

Цены на продукцию Apple выросли в официальном интернет-магазине на 1,7%. iPhone XR стал стоить 66 тысяч 92 рубля вместо 64 тысяч 990 рублей.

Флагманская модель смартфонов Samsung Galaxy Note 9 подорожала более чем на 2%, с 69 тысяч 990 рублей до 71 тысячи 490 рублей. В компании заявили, что изменили цены не на всю продукцию, а «избирательно».

Некоторые магазины и мобильные операторы сообщили газете, что, несмотря на подорожание одних моделей смартфонов, цены на другие модели были снижены. Один из собеседников издания пояснил, что продавцы смартфонов попытаются «отработать повышение НДС, не перекладывая его на покупателей».