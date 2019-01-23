BuzzFeed показал проект «Трамп-Тауэр» в Москве. В окружении президента США отрицали его существование

Работа над проектом строительства небоскреба «Трамп-Тауэр» в Москве продвинулась значительно дальше, чем утверждает окружение президента США Дональда Трампа, пишет BuzzFeed.

В распоряжении издания оказались «сотни страниц бизнес-документов, электронной переписки и архитектурных планов».

Из документов следует, что 100-этажную башню предполагалось построить в «Москва-Сити». В здании предполагалась офисная и жилая части, а также спа-центр под брендом Иванки Трамп.

Вот так выглядит архитектурная визуализация «Трамп-Тауэр».

BuzzFeed напоминает, что окружение президента США Дональда Трампа признает, что переговоры о строительстве «Трамп-Тауэр» в России велись, но настаивает на том, что речь шла лишь о предварительном обсуждении. В частности, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в январском интервью The New Yorker говорил, что стороны ограничились лишь «письмом о намерениях».

Планы строительства «Трамп-Тауэр» в России — одна из ключевых тем расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США. В частности, осенью 2018 года выяснилось, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн дал ложные показания Конгрессу об этом проекте. Коэн сначала заявил, что проект был свернут в начале 2016 года, а потом признал, что переговоры продолжались как минимум до июня, когда Трамп уже стал единственным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.