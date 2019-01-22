У посольства Японии в Москве задержали противников передачи Курильских островов

11 активистов «Левого фронта» и КПРФ задержаны на пикете у посольства Японии в Москве, сообщил координатор движения Сергей Удальцов. Их доставили в ОВД «Красносельское».

По данным Удальцова, всего на пикете, который проводится в формате встречи с депутатами, собрались около ста человек. Пикетирование посольства продолжается.

22 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ о судьбе Курил.

В ноябре Россия и Япония заявили о намерении ускорить заключение мирного договора на основе советско-японской .