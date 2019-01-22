Трое участников «Артподготовки» получили тюремные сроки по делу о подготовке теракта

Московский окружной военный суд признал виновными в подготовке теракта троих активистов движения «Артподготовка», признанного экстремистским и запрещенного в России.

Как сообщил «Интерфакс», Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по восемь лет в колонии строгого режима, а Олег Иванов — семь лет в колонии строгого режима.

В материалах дела сказано, что обвиняемые собирались 5 ноября 2017 года напасть на здания органов государственной власти в центре Москвы, используя «коктейли Молотова».

5 ноября 2017 года запрещенное в России движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева попыталось вывести на улицы своих сторонников с требованием отставки президента Владимира Путина. Полиция задержала в семи российских городах 450 человек, в том числе около 300 человек в центре Москвы. Возбуждено более 30 дел за подготовку терактов.

Активисты «Артподготовки» Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров утверждали после задержания, что стали жертвами провокации, а улики им подбросили.