Адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана заявил, что при задержании у американца нашли секретные сведения

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие гостайну. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Я могу только подтвердить, что при задержании у Уилана были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Но каким образом они к нему попали, что он с ними должен был делать, и знал ли Уилан, что у него секретные сведения — неизвестно. Пока все основано на предположениях», — сказал Жеребенков.

Пола Уилана задержали в России в конце декабря. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, он арестован на два месяца. 22 января Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его арест.

По данным источников «Росбалта», Уилана задержали с поличным после получения списка сотрудников одного из силовых ведомств, являющегося государственной тайной.