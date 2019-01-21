Власти Чечни решили завести рубрику для извинений на местном телевидении

Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться. Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова.

Говорит Москва