Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на бизнесмена Александра Соколовского из-за оскорблений в соцсетях
Сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на оскорбления со стороны бизнесмена Александра Соколовского. Обращение, под которым стоит 148 подписей, есть в распоряжении РБК.
Сотрудники авиакомпании утверждают, что Соколовский публиковал в инстаграме фотографии с нецензурными подписями в их адрес. В частности, в обращении упоминается «оскорбительная подпись с ненормативной лексикой» к снимку с диспетчерами в форменной одежде «Аэрофлота».
Авторы обращения заявили, что многие из них работают диспетчерами, и записи Соколовского унижают их честь и достоинство. Они попросили прокуратуру привлечь бизнесмена к административной ответственности. Как отмечает РБК, ему грозит статья об оскорблении, которая предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.
Ранее в январе «Аэрофлот» аннулировал бонусные мили и привилегии Александра Соколовского, объяснив это его «хамскими и оскорбительными высказываниями».
Соколовский был исключен из бонусной программы за пост о том, как самолет «Аэрофлота», которым он летел, совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне. Бизнесмена не устроило поведение сотрудников авиакомпании в этой ситуации.