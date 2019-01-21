Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на бизнесмена Александра Соколовского из-за оскорблений в соцсетях

Сотрудники департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» пожаловались в на оскорбления со стороны бизнесмена Александра Соколовского. Обращение, под которым стоит 148 подписей, есть в распоряжении РБК.

Сотрудники авиакомпании утверждают, что Соколовский публиковал в инстаграме фотографии с нецензурными подписями в их адрес. В частности, в обращении упоминается «оскорбительная подпись с ненормативной лексикой» к снимку с диспетчерами в форменной одежде «Аэрофлота».

Авторы обращения заявили, что многие из них работают диспетчерами, и записи Соколовского унижают их честь и достоинство. Они попросили прокуратуру привлечь бизнесмена к административной ответственности. Как отмечает РБК, ему грозит статья об оскорблении, которая предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее в январе «Аэрофлот» аннулировал бонусные мили и привилегии Александра Соколовского, объяснив это его «хамскими и оскорбительными высказываниями».

Соколовский был исключен из бонусной программы за о том, как самолет «Аэрофлота», которым он летел, совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне. Бизнесмена не устроило поведение сотрудников авиакомпании в этой ситуации.