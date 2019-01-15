«Аэрофлот» вновь лишил постоянного клиента привилегий из-за критики в соцсетях

Компания «Аэрофлот» аннулировала бонусные мили и привилегии своего постоянного клиента, бизнесмена Александра Соколовского после того, как он нелестно отозвался о работе авиаперевозчика в соцсетях.

Как сообщил Соколовский в фейсбуке, в декабре самолет «Аэрофлота», которым он летел из Москвы в Ниццу, совершил экстренную посадку в Вене из-за задымления в салоне. Соколовского не устроило, как сотрудники «Аэрофлота» вели себя в этой ситуации, и он написал критический , используя нецензурную лексику.

В середине января Соколовский выяснил, что все накопленные им мили в программе «Аэрофлот Бонус» аннулированы. В центре поддержки клиентов ему сообщили, что такое решение было принято из-за негативных высказываний в адрес «Аэрофлота» с использованием ненормативной лексики.

В пресс-службе «Аэрофлота» газете «Коммерсант» заявили, что причиной исключения Соколовского из программы стали «хамские и оскорбительные высказывания», нарушающие «Аэрофлот Бонуса». За критику авиакомпании, объявили в «Аэрофлоте», клиентов из бонусной программы никогда не исключают.

В ноябре «Аэрофлот» лишил платинового статуса в бонусной программе председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директора издания «Такие дела» Митю Алешковского, опубликовавшего скриншот приказа о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться смартфонами в офисах, сопроводив его комментарием про главу авиаперевозчика Виталия Савельева. «Аэрофлот» тогда также сослался на правило 7.5. Несмотря на то, что Алешковский публично принес извинения, «Аэрофлот» восстанавливать его статус в бонусной программе не стал.