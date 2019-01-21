Автодилеры поддержали идею ЦБ ограничить покупку машин за наличные, но попросили снизить комиссию при оплате картой

Ассоциация (РОАД) направила в Центробанк письмо с предложением ограничить продажу машин физическим лицам за наличные. За образец предложено взять правила для юридических лиц, которым запрещено платить наличными более 100 тысяч рублей.

При этом дилеры попросили ЦБ повлиять на комиссию при безналичном расчете. По мнению «РОАД», ее надо снизить с 1,5-2% до 0,2-0,3%.

В 2018 году зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сам предлагал автодилерам обсудить уход от наличных расчетов. Тогда он также сетовал, что покупатели предпочитают наличные, так как «3-4% набрасывается сверху на цену» при оплате картой.

В «Авилоне», одном из крупнейших дилеров страны, рассказали, что на оплату банковскими картами у них приходится только 10% продаж.

Обсуждение порога для наличных расчетов в рамках борьбы с теневой экономикой ведется в российском правительстве как минимум с 2012 года.