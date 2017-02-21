В правительстве предложили ограничить покупку машин и квартир за наличные

В рамках борьбы с теневой экономикой Минэкономразвития и Минфин рассматривают идею ограничения продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

При этом сумма, выше которой оплата наличными будет запрещена, пока не выработана. Идею могут включить в план по повышению темпов роста экономики до 2024 года.

Другой инициативой по ограничению оборота наличных денег стал муниципальный налог — он будет разным в зависимости от того, платит человек наличными или по карте. Альтернативой такому предложению называют пониженный НДС для безналичных платежей.

Президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев заметил, что автосалоны предпочитают наличные, чтобы не тратиться на обработку банковских карт.

Официально Минэкономразвития и Минфин никак не прокомментировали инициативы по ограничению наличного оборота.