У комика Владимира Зеленского, который участвует в выборах президента Украины, нашли три кинокомпании в России

Стендап-комик и киноактер Владимир Зеленский, объявивший о намерении участвовать в выборах президента Украины, является совладельцем трех компаний в России. Об этом сообщила украинская телепрограмма .

Зеленский и его партнеры по владеют кипрской компанией «Green Famіly», которая является учредителем трех кинокомпаний в России: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс».

«Грин Филмс» с 2014 по 2017 год получила доход в 13 миллионов долларов; большую часть денег принесла, по всей видимости, продажа авторских прав. Зарабатывают ли что-то «Вайсберг Пикчерс» и «Платинумфильм», авторы расследования не уточняют, но отмечают, что работу этих компаний «нельзя назвать успешной».

Также «Грин Филмс» занимается продюсированием фильмов и с 2014 года получила в России прокатные удостоверения на три картины. Сейчас в производстве находится триллер «Вниз», который в 2017 году претендовал на финансирование от Минкульта РФ. Были ли получены деньги, не уточняется.

После выхода расследования Зеленский заявил, что он не работает в России «после того, что [она] сделала с Украиной». Он добавил, что «Квартал 95» продает авторские права во все страны СНГ. «Деньги от продажи прав поступают на разные западные компании, а оттуда возвращаются в Украину», — сказал комик.

Владимир Зеленский объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины 31 декабря. Его обращение показал канал «1+1», который ради этого отложил трансляцию новогоднего поздравления действующего президента Петра Порошенко. «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.