Стендап-комик Владимир Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины. Он выступил в эфире канала «1+1» в Новый год перед Порошенко

Стендап-комик и киноактер, бывший участник КВН Владимир Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он выступил с обращением к украинцам на телеканале «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Обращение Зеленского пустили в эфир за несколько минут до наступления Нового года. Для этого передвинули новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко — на канале «1+1» оно вышло уже в 2019 году.

Володимир Зеленський: Я іду в Президенти України! Студия Квартал 95 Online

Владимира Зеленского называют человеком, близким к Игорю Коломойскому — одному из самых богатых бизнесменов Украины с состоянием около миллиарда долларов. По результатам опросов, за Зеленского готовы голосовать около девяти процентов избирателей — это второй рейтинг в стране после Юлии Тимошенко.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, избирательная кампания официально началась 31 декабря 2018-го.