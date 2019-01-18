Двоих пилотов столкнувшихся Су-34 нашли живыми в море

Двое пилотов Су-34, столкнувшихся в Японском море 18 января, найдены живыми в воде и подняты на борт вертолета спасателей. Об этом заявило Минобороны РФ.

О спасении первого летчика Минобороны сообщило около 11:25 мск. Через полчаса стало известно о спасении второго. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

Минобороны пока не сообщило, будет ли продолжена спасательная операция. Ранее ведомство заявляло, что катапультировались экипажи обоих столкнувшихся самолетов, однако источники информагентств утверждали, что один из Су-34 вернулся на базу.

Поисково-спасательная операция идет при сложных метеорологических условиях. В ведомстве заявили, что летчики Су-34 могут находиться в воде без угрозы для жизни до 12 часов; кроме того, после катапультирования у них автоматически раскрывается спасательный плот.

Обновление. Первоначально в новости сообщалось о спасении одного пилота.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря 18 января. По одной из версий, во время учений «в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе», заявил источник «Интерфакса».